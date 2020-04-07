سلامة معروف يعود مجددًا مسؤولًا للإعلام الحكومي بغزة

أعلن سلامة معروف مساء اليوم الثلاثاء عودة لممارسة عمله مسؤولًا عن الاعلام الحكومي في قطاع غزة بعد توقيفه عدة ايام.

وكتب معروف على صفته في "فيسبوك" انقضت المحنة وجاءت خاتمة الصبر خيرا -بفضله تعالى- وبناء على قرار اللجنة أعود غدا لعملي رئيسًا للمكتب الإعلامي الحكومي.

وجاء توقيف سلامة على خلفية التحقيقات للسماح لطاقم من الصحفيين بالتصوير داخل مستشفى الحجر الصحي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن عن توقيفه للوقوف على إجراءات السلامة المتبعة في المشفى.

وأصدر المكتب الإعلام الحكومي في غزة آنذاك بيان مقتضب قال فيه:" بناء على التقرير الصحفي الذي تم تصويره في المستشفى الميداني للعزل الطبي برفح، وهو ما يشكل مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة لكافة جهات الاختصاص، تم تشكيل لجنة تحقيق في الامر واتخاذ قرار مباشر بحجر الصحفيين اللذين اعدا التقرير المذكور وستقوم وزارة الصحة بمتابعة ذلك".