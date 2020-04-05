رئيس الوزراء البريطاني يدخل المستشفى بعد 11 يوماً من إصابته بـ"كورونا"

دخل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الأحد، المستشفى بعد 11 يوماً من إصابته بفيروس كورونا.

وأكد بيان لرئاسة الحكومة البريطانية أن "رئيس الوزراء أدخل الليلة المستشفى لإجراء فحوص بناء على توصية طبيبه"، وقد وصفت رئاسة الحكومة في بيانها الأمر بأنه "خطوة احترازية".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني الجمعة الماضية، عن تمديد حجره الصحي. في إشارة إلى معاناته من جراء الوباء العالمي.

وقال جونسون في فيديو جديد له عبر "توتير: "مازلتُ أعاني من ارتفاع درجة الحرارة وسأظل في العزل لفترة، وقد تحسنت حالتي لكن لا يزال لدي أحد العوارض، وهو ارتفاع في الحرارة، وعليّ أن أواصل حجر نفسي".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق، إصابته بمرض كورونا، وبعدها مباشرة كشف وزير الصحة مات هانكوك كذلك عن إصابته وقام بعزل نفسه في المنزل، ولكنه تعافى بعد أسبوع.

وبلغت عدد الوفيات في بريطانيا 4313 حالة جراء فيروس كورونا، بينهم طفل يبلغ 5 أعوام، إلى جانب عاملين في مجال الرعاية الطبية، فيما سُجلت رسمياً إصابة 41903 شخصاً، من بينهم وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز الذي تماثل للشفاء.