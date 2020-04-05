"إسرائيل" تحصل على إمدادات طبية ضخمة من الصين لمواجهة كورونا

قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوفير غندلمان، إن "إسرائيل" ستحصل على إمدادات طبية ضخمة من الصين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب غندلمان، على "تويتر"، يوم الأحد: "بعملية خاصة ومشتركة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية، وشركة الطيران الإسرائيلية "إل - عال" ولشركة "كيل"، ستجلب 11 طائرة من الصين إلى إسرائيل الملايين من الكمامات والبذات الواقية وأجهزة التنفس الاصطناعي الضرورية لمكافحة جائحة كورونا".

ولفت المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "أول طائرة ستصل إلى البلاد صباح غد الاثنين".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 8258، بحسب القناة العبرية الـ"12"، مشيرة إلى أنه من بين الـ 8258 حالة المصابين بكورونا المستجد، حوالي 127 حالة صعبة جدا، و173 في حالة متوسطة، والباقون في حالة عادية.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون و225 ألف مصاب، بينهم أكثر من 66 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 253 ألف شخص.