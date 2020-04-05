ماهو "العساس" الذي استخدمته قطر للتوعية "بكورونا"

للحد من انتشار فيروس كورونا ، بدأت وزارة الداخلية القطرية أمس السبت 4/4/2020 باستخدام الروبوت الأمني "العساس"، للتوعية المجتمعية بأهمية منع التجمعات في كافة المناطق.

الوزارة قالت ان "العساس" يقوم برصد المخالفين لقرار منع التجمعات داخل العاصمة الدوحة، من خلال دوريات ينفذها باستخدام 8 كاميرات ثابتة​​​ ، بالاضافة الى انه يقوم بالتعرف على الوجوه، التي تم ربطها بقاعدة بيانات الدولة في مركز القيادة الوطني، ورصد المخالفين لقرار منع التجمعات.

وبينت وزارة الداخلية القطرية ان "العساس" يتجول في الأحياء السكنية والشوارع بالعاصمة القطرية والممرات والأماكن العامة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، أمس السبت، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1325، وذلك بعد تسجيل 250 إصابة جديدة بالعدوى، فيما بقي عدد الوفيات على حاله، عند 3 حالات.