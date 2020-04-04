"الصحة الإسرائيلية" تعلن تقليص عدد فحوصات كورونا بسبب نقص أدوات الفحص

قلَّصت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، عدد فحوصات فيروس كورونا، بسبب نقص المعدات الطبية اللازمة.

وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية خفض ساعات العمل في مراكز "افحص وسافر" التابعة لمنظمة نجمة داوود الحمراء، وتغيير برنامج عملها، بسبب نقص في المعدات اللازمة لإجراء فحوصات.

ووفق هيئة البث الإسرائيلي، فإن محطات "افحص وسافر" في تل أبيب عملت يوم السبت الماضي لمدة 12 ساعة إلا أن الأمر سيكون مختلفا اليوم حيث ستعمل المحطة أقل من 4 ساعات.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت اليوم السبت، تسجيل 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7589 مصابا.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 42 حالة، فيما لا تزال حالة 115 شخصا خطرة، من بينهم 98 شخصا تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.