متدينون يهود يعتدون على شرطة الاحتلال والأخير تعتقل 10 منهم

ذكر موقع يديعوت أحرنوت العبري، اليوم السبت، أن شرطة الاحتلال اعتقلت 10 من اليهود المتدينين "الحريديم" في حي ميا شعاريم في القدس المحتلة.

وافاد الموقع العبري، أن عددًا من المتدينين اعتدوا بالضرب على أفراد الشرطة الذين حاولوا منعهم من انتهاك إرشادات التجمع وإقامة الصلوات في المعابد اليهودية والأماكن المفتوحة، حيث ألقى بعض المتدينين اليهود اليوم والليلة الماضية الحجارة على الشرطة، فيما قام بعضهم بالاعتداء على أفراد الشرطة بالضرب.

ووفق يديعوت، فقد سجل في حي "مياشعاريم" نحو 30 انتهاكًا للإرشادات والتعليمات المتعلقة بعدم التجمع منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الموقع، أنه سجل في الأحياء المتدينة أكبر عدد من الإصابات بالفيروس في صفوف "الإسرائيليين"، ما دفع حكومة الاحتلال لاتخاذ قرار بإغلاق مدينة بني براك وتشديد الإجراءات بمشاركة قوات من الجيش لإجبار المستوطنين على الالتزام بالقوانين.

والجدير بالذكر، أن شرطة الاحتلال تواجه صعوبات في مواجهة المتدينين المتطرفين لإجبارهم على الالتزام بالتعليمات بعدم إقامة الصلوات وغيرها من طقوسهم التي يؤدونها.