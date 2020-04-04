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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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"خبير تغذية" يدعو الرئيس الفلسطيني لتشكيل لجنة للبحث العلمي لمواجهة خطر كورنا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:41 - 04 ابريل 2020
مدير مركز ابن النفيس الدكتور محمود الشيخ علي مدير مركز ابن النفيس الدكتور محمود الشيخ علي
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دعا خبير التغذية الفلسطينية محمد الشيخ علي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل لجنة للبحث العلمي في الاراضي الفلسطينية لمواجهة خطر كورنا.

وقال الصيدلاني خلال برنامج دليل الاصحاء عبر اذاعة صوت القدس إن مهمة اللجنة وضع افكار نظرية من خلال خبراتهم وأبحاثهم السابقة للاستفادة منها في مواجهة الأوبئة في فلسطين.

وبين الشيخ علي ان اللجنة ممكن ان تضم الباحثين الفلسطينيين في مجال الطب والصيدلة والكيمياء الحيوية وعلم الامراض وعلم الاوبئة وغيرهم من التخصصات ذوي العلاقة لوضع حلول وأفكار من الممكن ان ترى النور بالتعاون مع دول صديقة لفلسطين.

وأشار ان اللجنة من الممكن أن تلتقي عبر الفيديو كونفرس أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي من غزة والضفة والقدي والارضي المحتلة عام 1948 من أجل عمل بروتوكول علاجي لفيروس كورنا.

وبين الصيدلاني الفلسطيني ان العقول الفلسطينية قادرة أن تبدع في كل المجالات والميادين إذا ما وجدت حاضنة لها مستذكراً الدور الكبير للفلسطينيين من علماء ومدرسين حول العالم.

واكد ان هناك بعض العلماء والباحثين الفلسطينيين تطوعوا مجرد سماعهم للفكرة لكي يكونوا جزءاً من اللجنة لمباشرة عملها .

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