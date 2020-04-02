دعوية الجهاد تطلق مشروع تحفيظ القرآن الكريم وتثبيته عن بُعد

أعلنت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية، عن بدء اطلاق مشروع تحفيظ القرآن الكريم وتثبيته عن بُعد لطلبة وطالبات مراكز التحفيظ وملتقى الحفاظ التابعين لجمعية اقرأ الخيرية.

وأوضحت اللجنة الدعوية بأن المشروع سيكون عبر وسائل التواصل الالكتروني الحديثة وذلك بعد الانتهاء من جمع البيانات الخاصة بهم في الأقاليم الخمس، ممن يمتلكون وسائل التواصل الإلكتروني الحديثة وخاصة مراحل الإعدادي والثانوي والجامعي".

وأشارت إلى أن البرامج التي سيتم من خلالها تسميع القرآن الكريم هي:

(Messenger, Watsapp, Telegram, zoom, imo)

وفي ذات السياق طالبت الدعوية جميع المحفًّظين وأولياء الأمور إلى الانتباه والحذر الشديدين في التواصل مع هذه البرامج.

وأشارت اللجنة إلى أن العمل سيتواصل بهذا النظام حتى الإعلان عن انتهاء العمل بنظام الطوارئ وعودة الأمور إلى طبيعتها.

ودعت اللجنة جميع الأهالي إلى اغتنام حملة متواصلون معكم من بيت الله إلى بيتك التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي يوم أمس الأربعاء والتي تستهدف أشبال المساجد، لتعزيز التواصل بين المحفظين وبين الطلاب وأولياء أمورهم.