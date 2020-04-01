صحيفة تكشف فحوى تقرير سري أعدته الاستخبارات الامريكية حول تفشي كورونا

كشف تقرير سري أعدته الاستخبارات الأمريكية وقدمته للبيت الأبيض حول تفشي فيروس كورونا في الصين، أن الأخيرة لم تعط معلومات حقيقية حول تفشي الفيروس، وأنها زيفت الكثير من المعلومات، ما أوقع دول العالم في مشكلة بالتصدي للفيروس مبكراً.

وذكرت صحيفة "بلومبرغ"، أن التقرير صنف على أنه سري، وخلص التقرير إلى أن الصين أخفت مدى تفشي الفيروس التاجي على أراضيها، حيث لم تبلغ عن إجمالي الحالات والوفيات بسبب الفيروس.

وكشف مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في التقرير السري، ورفضوا الخوض في تفاصيل التقرير، لكنهم قالوا إن الاتجاه هو أن التقارير العامة في الصين عن الحالات والوفيات غير مكتملة عمدا وقال اثنان منهم إن التقرير خلص إلى أن أرقام الصين مزيفة.

ووفق "بلومبرغ"، زعم مسؤولون غربيون أن الصين ليست الدولة الوحيدة التي لديها تقارير علنية مشبوهة بشأن تفشي فيروس كورونا، بل أن هناك دول عديدة في العالم مثل روسيا وإيران وإندونيسيا، وخاصة كوريا الشمالية، لافتين إلى أن دولا أخرى مثل السعودية ومصر قد تقلل من أعداد المصابين لديها.