الاحتلال يبدأ بتصنيع خط إنتاج لأجهزة التنفس الصناعي

بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي بتصنيع أجهزة تنفس صناعي استجابة لنداء وزارة الصحة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المتفشي في دولة الاحتلال.

واستلمت وزارة صحة الاحتلال الليلة الماضية الدفعة الأولى من أجهزة التنفس

والتي تم البدء بتصنيعها في مصنع للصناعات الجوية "الإسرائيلية" وذلك ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا.

ووفقاً لقناة عبرية، فإنه جرى تدشين خط إنتاج لأجهزة التنفس قبل يومين، وتم تصنيع عشرات الأجهزة الحيوية لمعالجة مرضى كورونا، بالتعاون ما بين شركة "إنفايتك" المختصة بتصنيع الأنظمة الطبية الطارئة وشركة الصناعات الجوية "الإسرائيلية".