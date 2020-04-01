إغلاق محل تجاري يبيع مواد منتهية الصلاحية في الخليل

أغلقت وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، محلًا تجاريًا بيبع سلعًا منتهية الصلاحية في مدينة يطا جنوب الخليل.

وقال مدير الاقتصاد الوطني في الخليل ماهر القيسي، "إن عملية الضبط تمت في أعقاب شكوى وردت من قبل المواطنين بشأن وجود مواد منتهية الصلاحية لدى المحل التجاري، وتم ضبط السلع بالإضافة إلى سيارة تقوم بتوزيع بضائع على المحال التجارية".

وأوضح القيسي أن "طواقم حماية المستهلك تتابع وتتحرى عن صلاحية البضائع والسلع التي تم توزيعها على المحال التجارية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين"، لافتا الى إحالة القضية للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني.

وأضاف: "لا تهاون بحق الذين يتاجرون بصحة وسلامة المواطنين، وسنتخذ مزيدا من الإجراءات لضبط وتنظيم السوق في مختلف المجالات".

يذكر أن الوزارة أحالت منذ ظهور فيروس "كورونا" في فلسطين وحتى صباح اليوم، إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية 46 ملفا، لعدم إشهار الأسعار والتلاعب بأسعار السلع المحددة في قائمة السعر الاسترشادي، إضافة لمشاغل خياطة غير مرخصة تعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

كما أغلقت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 42 منشأة صناعية وتجارية مخالفة وغير مرخصة، تقوم بإنتاج المعقمات والكمامات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وكان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن اليوم الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة "عطروت" في القدس المحتلة، مما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 134 حالة.