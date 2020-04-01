الولايات المتحدة قد تعيد النظر في العقوبات المفروضة على ايران ودول أخرى

تطرق وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو إلى إلى احتمالية ان تعيد بلاده التفكير في تخفيف العقوبات عن إيران ودول أخرى لمساعدتها في محاربة فيروس كورونا، دون اليث بشكل مباشر بشأن ذلك.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية، "إن الإمدادات الإنسانية والطبية معفاة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران برعاية السداسية الدولية التي تضم في عدادها الولايات المتحدة".

وعن امكانية ان تعيد امريكا تقييم موقفها بشأن تخفيف العقوبات، قال: "نحن نقيم جميع سياساتنا باستمرار.. لذا فإن الإجابة هي.. هل سنعيد التفكير؟ بالطبع".

وتتعرض الولايات المتحدة لانتقادات شديدة بسبب نهجها المتشدد بشأن تخفيف العقوبات، على الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة صراحة إلى تخفيفها.

وقالت ألمانيا انها قامت مع فرنسا وبريطانيا بتصدير معدات طبية إلى إيران في أول صفقة بموجب آلية تجارية أقيمت لمبادلة السلع الإنسانية والغذائية".

وعن تصريحات بومبيو، قال جون ألترمان المحلل في شؤون الشرق الأوسط بمعهد (سي.إس.آي.إس) للأبحاث في واشنطن، إن التحول في لهجة بومبيو ربما يكون ردا على التحرك الأوروبي.

وفي وقت سابق، دعت خبيرة في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، دعت لرفع العقوبات المفروضة على دول مثل إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا في ظل تفشي فيروس كورونا وانهيار كافة مناحي الحياة.