البنك الدولي: الفقراء في العالم هم أول ضحايا فيروس كورونا

توقع البنك الدولي، الثلاثاء، زيادة أعداد الفقراء لأرقام صادمة بسبب تفشي وباء كورونا في أكثر من 195 دولة ومنطقة وإقليما، محذراً من أن وباء كورونا سيلحق أضرارا فادحة بجهود مكافحة الفقر في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.

و أشار البنك الدولي الى أن السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بدلا من انخفاضها.

وقال البنك ومقره واشنطن إنه، بالمقارنة مع التوقعات السابقة لفترة ظهور الوباء، فإن السيناريو الأكثر تفاؤلاً يشير إلى أن 24 مليون شخص كان متوقعاً أن يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام سيظلون يعيشون بأقل من 5.5 دولار في اليوم.

أما إذا تحقق السيناريو الأكثر سوداوية، بحسب البنك، فإن أعداد الفقراء في هذه المنطقة ستزداد بمقدار 11 مليون شخص بسبب فيروس كورونا المستجد، بدلا من أن تنخفض.

وأكد البنك أن معدل النمو الاقتصادي في الصين سينخفض بشدة بما لا يزيد على 0.1% بعدما كانت في العام السابق 6.1%، لافتاً الى أن أكثر السيناريوهات إيجابية هي أن ينمو الاقتصاد الصيني هذا العام بنسبة 2.3%، محذرا في الوقت نفسه من أنه في حال استمرت تداعيات الوباء لفترة أطول فإن من المتوقع أن السيناريو الأسوأ سيكون هو المرجح.