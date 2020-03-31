أمريكا تسجل 3000 حالة وفاة بكورونا ..ومستشفى عائم يصل نيويورك

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية جراء فيروس كورونا الـ 3000 حالة ، في حين رحبت رحبت مدينة نيويورك بوصول مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير

ووصلت سفينة "كومفرت" جنب نهر هدسون في نيويورك ونيوجيرزي ، وهي ناقلة نفط معدلة مطلية باللون الأبيض عليها صلبان حمراء ضخمة، برفقة سفن دعم وطائرات هليكوبتر.

وقالت البحرية الأمريكية إن السفينة ستعالج مرضى آخرين غير المصابين بالفيروس، بمن فيهم من يحتاجون إلى جراحات أو رعاية طبية.

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، "إنها أجواء حرب وعلينا أن نتكاتف جميعا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إفادة في البيت الأبيض إنه تم فحص أكثر من مليون أمريكي، أقل من 3 بالمئة من السكان.

وأضاف أنه قد يتم تشديد توجيهات التباعد الاجتماعي، التي أعلنت يوم الأحد وتستمر حتى نهاية الشهر القادم.