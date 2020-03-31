ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

أمريكا تسجل 3000 حالة وفاة بكورونا ..ومستشفى عائم يصل نيويورك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:34 - 31 مارس 2020
مستشفي امريكي عائم مستشفي امريكي عائم
جوال
مشاركة

تجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة الامريكية  جراء فيروس كورونا الـ 3000 حالة ، في حين رحبت رحبت مدينة نيويورك بوصول مستشفى عائم تابع للبحرية الأمريكية يضم 1000 سرير

ووصلت سفينة "كومفرت" جنب نهر هدسون في نيويورك ونيوجيرزي ، وهي ناقلة نفط معدلة مطلية باللون الأبيض عليها صلبان حمراء ضخمة، برفقة سفن دعم وطائرات هليكوبتر.

وقالت البحرية الأمريكية إن السفينة ستعالج مرضى آخرين غير المصابين بالفيروس، بمن فيهم من يحتاجون إلى جراحات أو رعاية طبية.

وقال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، "إنها أجواء حرب وعلينا أن نتكاتف جميعا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إفادة في البيت الأبيض إنه تم فحص أكثر من مليون أمريكي، أقل من 3 بالمئة من السكان.

وأضاف أنه قد يتم تشديد توجيهات التباعد الاجتماعي، التي أعلنت يوم الأحد وتستمر حتى نهاية الشهر القادم.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات