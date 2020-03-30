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وفاة أول طبيب مصري بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:40 - 30 مارس 2020
الطبيب المصري الطبيب المصري
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أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة الطبيب "أحمد اللواح"، 50 عاماً و هو أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر بمستشفى العزل بالإسماعيلية ، بعد إصابته بفيروس كورونا نتيجة مخالطته لمصاب هندي أجرى تحاليل بمختبره في محافظة بورسعيد.

وشرح الطبيب الراحل، في رسالته الأخيرة في 22 آذار/ مارس الماضي عبر فيسبوك، فوائد الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، باللغة العامية المصرية، قائلاً: "ليه خليك في البيت؟ وايه اللي هيحصل لما نقعد فى البيت أسبوعين؟! الناس تتساءل يعنى بعد الأسبوعين دول هيحصل إيه؟ ما احنا هنرجع تانى لحياتنا والفيروس هينتشر تاني؟".

 

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