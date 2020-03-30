ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

فريق ترامب: "فيروس" كورونا قد يقتل الملايين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:50 - 30 مارس 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
جوال
مشاركة

توقع أنطوني فاوتشي العضو في فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا ، أن يتسبب الوباء بوفاة ما بين مئة، ومئتي ألف مواطن أمريكي، وإصابة الملايين في بلد يشهد تفشيا متسارعا للمرض.

وقال فاوتشي " مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أن الفيروس سيطال "الملايين إنه من الصعب للغاية في الظروف الحالية التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع على خلفية تفشي كورونا.

وتوقع أن تواجه مدن أمريكية عدة قريبا نقصا في أجهزة التنفس الاصطناعي، وأن تبرز الحاجة لهذه الأجهزة في مدينة نيو أورلينز، أكبر مدن ولاية لويزيانا، في غضون أسبوع.

واستبعد فاوتشي سيناريو يرجح أن يقتل الفيروس مليون أو أكثر من الأمريكيين قائلا إن ذلك "غير محتمل إلى حد بعيد.

 وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 125 ألف إصابة بالفيروس، وتجاوز عدد المتوفين به ألفي شخص.

الأكثر مشاهدة

متعلقات