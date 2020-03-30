فريق ترامب: "فيروس" كورونا قد يقتل الملايين

توقع أنطوني فاوتشي العضو في فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا ، أن يتسبب الوباء بوفاة ما بين مئة، ومئتي ألف مواطن أمريكي، وإصابة الملايين في بلد يشهد تفشيا متسارعا للمرض.

وقال فاوتشي " مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أن الفيروس سيطال "الملايين إنه من الصعب للغاية في الظروف الحالية التنبؤ بكيفية تطور الأوضاع على خلفية تفشي كورونا.

وتوقع أن تواجه مدن أمريكية عدة قريبا نقصا في أجهزة التنفس الاصطناعي، وأن تبرز الحاجة لهذه الأجهزة في مدينة نيو أورلينز، أكبر مدن ولاية لويزيانا، في غضون أسبوع.

واستبعد فاوتشي سيناريو يرجح أن يقتل الفيروس مليون أو أكثر من الأمريكيين قائلا إن ذلك "غير محتمل إلى حد بعيد.

وسجلت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 125 ألف إصابة بالفيروس، وتجاوز عدد المتوفين به ألفي شخص.