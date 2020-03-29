أجهزة تنفس من الصين لفلسطين وأدوية هامة من الأردن

أكد محمد اشتيه رئيس الوزراء في رام الله في الضفة المحتلة، أن الحكومة استطاعت توفير أجهزة تنفس وأنابيب لفحص فايروس كورونا من الصين ودول صديقة رفعت من إمكانيات الفحوص الطبية اليومية.

وقال اشتيه في مؤتمر صحفي هام عقده حول مواجهة فيروس كورونا:" ننتظر وصول أجهزة تنفس وأنابيب لفحص "فايروس كورونا" من الصين، ستصل عبر "إسرائيل" بعد أيام.

وأضاف في معرض إجابته عن سؤال الصحافيين حول آخر الجهود لتأمين المستلزمات الطبية لمواجهة "كورونا"، أنه خلال الأيام الأخيرة استطاعت الحكومة توفير بعضها من دول صديقة رفعت إمكانية إجراء 1000 فحص يومياً بدلاً من 42 فحصا فقط.

وبين اشتيه، أنه تم السماح لإدخال 40 ألف حبة دواء من العلاج المتوقع لفايروس كورونا، من الأردن.

وقال:"إن التواصل يومي مع جميع أصدقاء الفلسطينيين في العالم من منظمة الصحة العالمية، وروسيا، والهند، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وقطر".

وشكر اشتيه القطاع الخاص الفلسطيني الذي قدم أجهزة التنفس وأنابيب الفحص بداية الأزمة.

وحول التعامل مع شريحة العمال الذين سيتحولون لفقراء جدد جراء الأزمة قال اشتيه:" الوقت مبكر للحديث عن هؤلاء الفئة، فالرواتب ستصرف هذا الشهر كاملة، واتفقنا مع القطاع الخاص على صرف نصف رواتب لموظفيهم، كما أن عمال الداخل لا زالوا يعملون ولديهم ما يتحركوا به خلال الفترة الحالية، ولكن مستقبلا سيكون هناك ترتيبات أخرى"