الصين تخشى من موجة جديدة لتفشي "كورونا"

حذرت المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين مي فنغ ، اليوم الأحد 29/3/2020 ، من احتمال عودة تفشي ثانية لفيروس "كورونا" بعد تزايد عدد الإصابات الوافدة.

وأضاف فنغ " ان الصين لديها 693 حالة من الخارج، ما يعني أن إمكانية حدوث موجة تفش جديدة لا تزال كبيرة نسبيا" ، موضحةً ان الصين سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، جميعها لأفراد قادمين من خارج البلاد باستثناء حالة واحدة.

وبلغ عدد مصابي كورونا حتى صباح اليوم الاحد حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.