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بعد محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان قبل ايام

اسقاط طائرة مسيرة فوق منزل "برهان"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:42 - 29 مارس 2020
رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان
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أعلنت القوات الامنية السودانية اليوم الاحد 29/3/2020 ، عن إسقاط طائرة مسيرة كانت تحلق فوق منزل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بمقر القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

الطائرة المسيرة  التي تم اسقاطها وفقا لوسائل الاعلام السودانية تابعة لجهاز الشرطة، وكانت في مهمة مراقبة فرض حظر التجوال في البلاد.

مصادر أمنية سودانية قالت ان  الوحدات المكلفة بحراسة وحماية منزل رئيس مجلس السيادة لم تكن على علم بمهمة الطائرة.

وتفرض السلطات السودانية حظر التجوال في جميع مدن البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في العاصمة الخرطوم، بداية الشهر الجاري.

 

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