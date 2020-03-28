الصين: 14% من المتعافين من فيروس كورونا أصيبوا مرة أخرى

كشف أطباء صينيون، أن 14% من الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا "كوفيد 19" عاد إليهم الفيروس من جديد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن التحاليل التي أجريت للمتعافين من الفيروس جاءت إيجابية لنحو 14% منهم، وهو ما يثير مخاوف بشأن إمكانية عودة الفيروس مرة أخرى ونقص هؤلاء المتعافين للمناعة.

وقال مسؤول صحي في مقاطعة قوانغدونغ لصحيفة نيويورك تايمز، إن المرضى المصابين مرة أخرى خرجوا من المستشفى بعد نتيجة الاختبار السلبي للفيروس، لكنهم مرضوا مرة أخرى في وقت لاحق.

وقال الخبراء إن الحالات أثارت مخاوف من أن الفيروس قد يكون عدوى "مستمرة" ، مما يعني أنه يمكن أن يبقى خامدا في المرضى لسنوات ويشتعل فجأة مرة أخرى، مثل الفيروسات التي تؤدي إلى الهربس و الجدري.

و كانت الصين قد حققت نسبة شفاء كبيرة من الفيروس وصلت إلى 90% من المصابين البالغ عددهم نحو 81 ألف شخص.