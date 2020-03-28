كيف ردت ميركل حول طلب نتنياهو إرسال أجهزة تنفس اصطناعي!

أفاد موقع واي نت العبري، اليوم السبت 28/3/2020 ، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب المساعدة من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في إرسال أجهزة تفس اصطناعي، في ظل تفشي فيروس كورونا لدى الاحتلال.

وأوضح الموقع العبري، أن ميركل ردت على نتنياهو بأن المانيا تُعاني من نقص في اجهز التنفس الاصطناعي كباقي دول أوروبا، وأن الحكومة الالمانية تقرض المعدات من فرنسا.

وبيّنت أن أسعار أجهزة التنفس ارتفعت منذُ تفشي الفيروس في دول العالم، إلى عشرة أضعاف السعر الأساس، لافتًا إلى أن فرض الموساد الإسرائيلي بالتنسيق مع وزاتي الحرب والصحة قد أنشأوا مكاتب لصعوبة اقتناء تلك الأجهزة.

وذكر الموقع، أن الموساد يتواصل مع كبار رؤوس العصابات والاجرام في العالم لإحضار الكميات المطلوبة من الاجهزة، وما تم احضاره كميات محدودة، مؤكدًا أن الموساد استطاع ان يجلب نحو 400 ألف حقيبة اختبار للفيروس، ومعدات طبية.

ولفت إلى ان حكومة الاحتلال تعمل على تسريع المشتريات الطبية كالقفازات والبدلات بما فيها اقتناء 10 آلاف جهاز تنفس جديدة، في حين تقاتل أجهزة الاحتلال حول اقتناء تلك الأجهزة الشحيحة في العالم، خشية من ارتفاع إصابات كورونا، خاصة مع تفشي الفيروس في أكثر من 170 بلدًا.

وأشار إلى أن العصابات أوصلت نحو 200 ألف حبيبات "كلوروكوين" لـ"إسرائيل" وتستخدم لمرضى ملاريا.





