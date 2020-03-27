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طهران تفشل مخطط تجسسي فرنسي.. فيروس كورونا يفضح أمرهم!

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 09:57 - 27 مارس 2020
استغلوا ازمة إيران في مواجهة فيروس كورونا للتجسس على البلاد استغلوا ازمة إيران في مواجهة فيروس كورونا للتجسس على البلاد
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كشف الدبلوماسي الإيراني أمير الموسوي النقاب عن أنَّ الجمهورية الإيرانية الإسلامية تمكنت من كشف وحدة تجسس فرنسية حاولت التجسس على طهران، عبر التظاهر أنها جاءت لمساعدة الإيرانيين في أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح موسوي في منشور على صفحته الشخصية في فيس بوك أن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية التي وصلت طهران بزعم المساعدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، كانت تهدف للتجسس على طهران، لافتاً إلى أن السلطات الإيرانية طردتهم وتحفظت على أجهزة التجسس الخاصة بالفريق.

وقال موسوي: كان من المفترض أن يجلبوا معهم بعض الحاجيات الطبية المحظورة أمريكيا على إيران، لكن عندما وصلوا الى اصفهان تبين أنهم لا خبرة لهم في الوباء ولم يأتوا بالمعدات اللازمة، وإنما كانوا عبارة عن فريق تجسس فطردوا وبقيت ادوات التجسس هنا.

وتعاني الجمهورية الإيرانية الإسلامية من تفشي وانتشار فيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 2000 حالة وفاة، إلى جانب إصابة حوالي 30 ألف إصابة.\

 

 

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