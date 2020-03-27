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لأول مرة.. مصر تتمكن من تأمين احتياجات الدول العربية

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 09:34 - 27 مارس 2020
زراعة في مصر زراعة في مصر
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تمكنت جمهورية مصر العربية لأول مرة من تأمين احتياجات الدول العربية من عدد من المحاصيل، ومنها الأردن والعراق والسعودية، وفق ما أعلنه وزير النقل والمواصلات المصري الفريق كامل الوزير.

وأوضح الفريق الوزير في تصريحات صحفية أن جمهورية مصر العربية تمكنت توفير محصول (البطاطس والليمون والبرتقال) لغالبية الدول العربية، مشيراً إلى أنها تؤمن احتياجات بعض الدول الأوروبية من بعض الخضروات عن طريق شحنها عبر موانئ الإسكندرية ودمياط والدخيلة.

ولفت الوزير أن كافة الموانئ تعمل دون توقف في مصر وإذا توقفت الموانئ عن العمل، لن يتم تصدير منتجات الزراعة المصرية إلى الدول التي تحتاجها.

ونوه بأن الموانئ المصرية لم تتوقف مطلقا في تأمين احتياجات الدول العربية، مشيرا إلى أن هناك عملا على الحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين في الوظائف والخدمات المعاونة.

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