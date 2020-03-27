الموساد الإسرائيلي يجلب نصف مليون جهاز تشخيص لفيروس كورونا.. ما الخطوة القادمة؟!

كشف مسؤولون إسرائيليون النقاب عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي جلب في عملية مشتركة مع وزارة الحرب حوالي نصف مليون جهاز لتشخيص المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح المسؤولون إسرائيليون أنَّ المستوى الأمني والعسكري الإسرائيلي يبذل جهوداً كبيرةً لجلب الآلاف من أجهزة التشخيص إلى "إسرائيل"، مشيرين إلى أنهم يستقدمون هذه الأجهزة، في التعامل ضد العالم السفلي وعصابات الاجرام.

وأشار المسؤولون إلى أن "إسرائيل" تبذل مساعي حثيثة لجلب الآلاف من أجهزة التنفس، والوصول الى 7000 حتى 10000 جهاز تنفس، في الوقت الذي يتزايد الطلب العالمي عليها حول كل ارجاء العالم.

وأصدرت الدول التي تصنع المعدات قوانين صارمة التي تحظر تصديرها خلال هذه الفترة، بسبب مخاوف من نقص في جميع أنحاء العالم.

وقالت مصادر مقربة من العملية الأخيرة "هذه عمليات حقيقية، ومن اجل ان تنجح يجب وضع اليد عليها قبل الآخرين وإحضار الآلات إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن". وقال المسؤولون أيضا "إننا نواجه عالم الجريمة والعصابات".

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحضرت الأسبوع الماضي حوالي 200 ألف جهاز تشخيص فيرس كورونا المستجد الى إسرائيل، وتم تقديمها من قبل شركة AID GENOMICS - وهي شركة رئيسها التنفيذي إسرائيلي الجنسية.