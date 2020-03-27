ماذا علَّقت القائمة العربية المشتركة على خطوة تحالف غانتس مع نتنياهو؟!

دانت القائمة العربية المشتركة اليوم الجمعة، تحالف رئيس تحالف أزرق – أبيض بيني غانتس بموافقته على الانضمام لحكومة بقيادة الليكود وبنيامين نتنياهو، والتمهيد لذلك بانتخابه رئيسًا للكنيست بأصوات معسكر اليمين.

وأكدت القائمة العربية المشتركة في بيان صحفي "أنَّ بيني غانتس أثبت بما لا يجدع مجالاً للشك بأنه لا يملك عامودا فقريا سياسيا".

وأوضحت القائمة أن توصياتها بشأن غانتس كانت تهدف الى منع إمكانية تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة من جديد، وأنّ الهدف الوحيد لهذه التوصية كان إسقاط نتنياهو لا دعماً لغانتس، مشيرة إلى أن الرؤية السابقة نابعة من فهم الخطورة الكامنة في تشكيل حكومة يمين متطرف استيطاني.

ولفتت إلى أنَّ خطوة غانتس تمثل حنثاً للعهد الذي قطعه أمام شركائه في تحالف أزرق – ابيض، وحنثاً لوعوده الانتخابية امام الإسرائيليين، وهو ما أدّى الى أن يعارض نصف أعضاء تحالفه خطوته هذه، والى انشقاق هذا التحالف الى شطرين.

وأكدت المشتركة "أنها قامت بما وعدت جمهور ناخبيها بأن تكون رأس الحربة في مناهضة حكومة نتنياهو وسياساتها، وسوف تستمر في دور المعارضة الشرسة لها مستقبلا ايا كان الشركاء فيها".

ووعدت المشتركة الفلسطينيين والعرب في الداخل المحتل أنها ستواصل التحرك بجهود مضاعفة في النضال من أجل انتزاع حقوق المجتمع العربي الفلسطيني، المدنية والقومية، وفي مقدمتها مكافحة العنف، والعمل على إلغاء قانون كمينتس، والسعي لتوفير حلول خاصة باحتياجات المجتمع العربي في ظل أزمة كورونا، وغيرها من القضايا الملحة".