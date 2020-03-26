الشعبية: مبادرة السيد الحوثي بشأن إطلاق المعتقلين الفلسطينيين "نبيلة وشجاعة"

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، ان مبادرة السيد عبد الملك الحوثي والمتمثلة بإطلاق سراح طيارين وأربعة ضباط وجنود سعوديين، مقابل إطلاق السعودية المعتقلين الفلسطينيين والبالغ عددهم 68 معتقلاً، "نبيلة وشجاعة".

واعربت الشعبية في بيان لها، عن تقديرها لمبادرة الحوثي في وجهة من اتهموا المعتقلين بدعم الإرهاب عقابًا على دعمهم لفصائل من المقاومة الفلسطينية".

وأوضحت ان المبادرة تأتي تأكيدًا على الموقف اليمني الأصيل، والمتواصل في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله.

واعتبرت الجبهة المبادرة دليل على ترابط النضال القومي لدى الشعوب العربية بما فيها الشعب اليمني رغم ما يعانيه من عدوان وتهديد، في دعمهم للقضية الفلسطينية.

ووجهت الشعبية التحية للشعب اليمني الشقيق، مجددةً تضامنها معه في وجه العدوان التي تقوده السعودية، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني لن ينسى له مواقفه التي شكلت على الدوام خير سند له.