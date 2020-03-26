ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

القدرة: لا صحة لاكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:21 - 26 مارس 2020
د. اشرف القدرة د. اشرف القدرة
جوال
مشاركة

أكد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة، اليوم الخميس، انه لا صحة لما يتم يتداوله حول اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة.

ودعا القدرة في بيان مقتضب، المواطنين للوقوف في وجه الشائعات واستقاء الأخبار والمعلومات عبر النوافذ الرسمية لوزارة الصحة.
وأشار إلى أن التقرير اليومي لوزارة الصحة يعتمد نشره في الايجاز اليومي لمركز الاعلام والمعلومات الحكومي فقط.

يشار إلى ان وزارة الصحة بغزة أعلنت ان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في القطاع 9 حالات، مؤكدةً أن جميع الحالات لم تخالط السكان إنما اكتشفت على معبر رفح اثناء عودتهم من الخارج، بينما تقبع الحالات داخل الحجر الصحي.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات