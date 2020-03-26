الأوقاف بغزة تشدّد على وجوب التزام بالقرارات الشرعية لمواجهة "كورونا"

شدّد وكيل وزارة الأوقاف بغزة د. عبد الهادي الاغا، اليوم الخميس، على وجوب التزام الائمة والخطباء والمواطنين بالقرار الشرعي بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المسجد مؤقتًا، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الاغا، "إنه يمنع على الائمة والخطباء الاجتهاد وعموم المواطنين، بالخروج عن القرار الشرعي المجمع عليه من اهل العلم في الداخل والخارج".

وأضاف أن السادة العلماء أصدروا فتوى تقضي بصلاة الجمعة في البيوت وتصلى كصلاة الظهر، كما قرر العلماء منع إقامة الجمعة في المساجد والساحات والدواوين والصالات، وذلك لبقاء المحذور الشرعي قائمًا.

كما وشدّد وكيل الوزارة على أن من يخالف القرار وفق الضرورة الشرعية سيقع تحت طائلة المسئولية الدينية والإدارية.

وأوضح الأغا، أن الالتزام بقرار الشرعي من أجل درء المفسدة وصيانة للنفوس المؤمنة التي بها نُقيم الدين، ونصلح الدنيا.

داعا وكيل الوزارة الاغا، المولى عز وجل أن يحفظ أبناء شعبنا وأمتنا وأن يصرف عنا وعن البشرية جمعاء الوباء.

وكانت وزارة الأوقات قد أصدرت الأسبوع الحالي، تعليمات بوقف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، وذلك لمنع اختلاط الأشخاص، ومواجهة فيروس كورونا.