كهرباء غزة تصدر تنويهًا هامًَا للمواطنين بشأن كهرباء مدينة رفح

أصدرت شركة الكهرباء بغزة، اليوم الخميس، تنويًا هامًا لسكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بشأن خط الكهرباء الاسرائيلي المغذي للمحافظة.

وقالت شركة الكهرباء، "إن شركة الكهرباء الإسرائيلية بصدد فصل خط رقم 9 المغذّي لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك لإجراءات أعمال صيانة داخل "الخط الأخضر".

وأضافت أنّ الاحتلال بصدد فصل الخط الكهرباء عن رفح اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 30/3/2020 من الساعة الثامنة صباحًا، حتى يوم الأربعاء الموافق 1/4/2020.

وأوضحت أن الاحتلال سيجري إجراءات وأعمال داخل "الخط الأخضر" خارج، مشيرةً إلى أن تلك الإجراءات خارج عن سيطرة وإرادة الشركة، كما أنها ستأثر على امتدادات الطاقة المحدودة الواردة للقطاع، ما سنعكس سلبًا على حياة المواطنين.

وأهابت شركة الكهرباء، المواطنين في مدينة رفح لاتخاذ المزيد من الاحتياطات اللازمة جراء فصل الكهرباء عن المدينة.

يشار إلى أن قطاع غزة يعاني منذُ 13 عامًا من انقطاع التيار الكهربائي المستمر بفعل تطبيق الاحتلال من حصاره المقيت، في حين بلغت كميات عجز القطاع من امتدادات الطاقة الكهربائي نحو 420 ميجاوات.