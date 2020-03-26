مباحث التموين بغزة تُحيل 16 تاجرًا حاولوا استغلال الظروف في رفع الأسعار

أكدت الشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم الخميس، أن دائرة مباحث التموين أحالت 16 تاجرًا للنيابة العامة بعد محاولة استغلالهم واحتكارهم السلع التموينية في الأسواق.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أنه خلال 24 ساعة الماضية أحالت 16 تاجرًا للنيابة العامة، جراء التلاعب بالأسعار ومخالفة التعليمات.

وأوضحت أن دائرة التموين اجرت جولات ميدانية ودورية لمتابعة الأسواق والمخابز وغيره، لمراقبة أسعار السلع والبضائع، لمنع استغلال بعض التجار في رفع الأسعار واحتكارا السلع.

وأشارت إلى أنها حررت 21 محضر ضبط لتجار تجاوزوا التعليمات الصادرة من وزارة الاقتصاد الوطني والشرطة، إضافة لخمسة محاضر ضبط أخرى ضد أصحاب صيدليات باعوا المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة، وأخرى غير مطابقة للمواصفات الصحية.

ولفت الشرطة، إلى أن مباحث التموين استدعت ثمانية تجار من أصحاب كبرى شركات المستلزمات الطبية، وألزمتهم بكتابة تعهدات بعدم رفع الأسعار، مع البيع بالسعر المعتمد من الجهات المختصة.

وكانت الشرطة بغزة قد حذرت في وقت سابق، التجار من محاولة استغلال الظروف الراهنة في رفع الأسعار واحتكار السلع على المواطنين، في وقت تسجل في وزارة الصحة 9 حالات مصابة بفيروس كورونا بالقطاع.