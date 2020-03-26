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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الجامعة الإسلامية بغزة تتسلم مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني لمواجهة "كورونا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:44 - 26 مارس 2020
مشفى الصداقة التركي مشفى الصداقة التركي
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أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة، مساء اليوم الخميس، أنها تسلمت مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني بعد التوصل مع الحكومة التركية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الجامعة في بيان لها :"إنها تسملت مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني للاستفادة منه في خدمة الظروف الطارئة، بعد التوصل مع الحكومة التركية ومؤسسة تيكا".

وذكرت أنها أبدت استعدادها لوضع المشفى تحت تصرف وزارة الصحة الفلسطينية في خدمة سكان قطاع غزة، ومواجهة كورونا.

وبينت الجامعة الإسلامية، أن مشفى الصداقة مجهز بالإمكانات والأدوات بأعلى مستوى، مشيرةً إلى أنه سيساهم في مواجهة الظروف الصحية الطارئة، وفي الحفاظ على صحة وسلامة سكان القطاع.

وأنشأ مشفى الصداقة داخل حرم الجامعة الإسلامية في وسط قطاع غزة، بمنحة مقدمة من الحكومة التركية، بينما يستع المشفى المكون من عدة مبانٍ لحوالي 200 سرير، إلى جانب أنه جهز بأحدث الأجهزة الطبية المختلفة.

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