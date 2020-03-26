محمد صلاح يظهر لاول مرة منذُ تفشي فيروس كورونا

نشر اللاعب المصري محمد صلاح، اليوم الخميس، ولأول مرة منذُ تفشي أزمة فيروس كورونا المستجد، صورتين له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد مهاجم ليفربول صلاح، أعلا الصورتين وهو يمارس تمارين رياضة :"اعمل من البيت".

واجتاح فيروس كورونا بريطانيا، إذ سجلت أكثر من 9 آلاف إصابة، و465 حالة وفاة، ما جعلها في خانة الدول الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في العالم لـ470 ألف إصابة، فيما تجاوزت حالات الوفيات أكثر من 21 أف حالة، في أكثر من 150 بلدًا.