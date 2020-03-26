القائد الحوثي يعلن استعداده لإطلاق سراح الفلسطينيين لدى السعودية

أعلن قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الديم الحوثي، اليوم الخميس، استعداده للأفراج عن الأسرى الطيارين السعوديين مع أربعة من ضباط وجنود، مقابل إفراج السعودية عن المختطفين الفلسطينيين من حركة "حماس".

وقال السيد الحوثي "إننا مستعدون للأفراج عن أسرى السعودية مقابل إفراج الأخيرة عن المختطفين من (حماس) داخل المملكة".

وفي سياق آخر، أكد الحوثي أن قوى العدوان التي تقوده السعودية على اليمن تخفي انتشار وباء كورونا المستجد بين قواتها المتواجدة في العديد من الجبهات والمحاور.

وقال السيد الحوثي، في خطاب له : "إن معلومات استخباراتية تؤكد إصابة عدد من قوات الموالية السعودية بكورونا، مضيفًا ان الفيروس منشر في القوات بأعداد مخفية.

وأشاد الحوثي، بمواقف المناصرين الإنسانية في تضامنها مع الشعب اليميني لشعبنا و "في مقدمتهم الجمهورية الاسلامية الإيرانية وسوريا ولبنان والعراق وحزب الله".

ولفت إلى ان مواقف إيران في دعم قواته لمواجهة العدوان السعودي، كانت صادقة في دعم القضية اليمينة حتى طرد الغزاة منها.

وأكد على ثبات موقف اليمن في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في مظلوميته، كما وأدان تطبيع بعض الدول العربية في الهرولة لفتح علاقات مع الاحتلال.

وكانت السعودية، قد وجهت اتهامات في مارس الجاري، ضد 68 معتقلاً فلسطينيًا وأردنيًا جراء دعمهم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.