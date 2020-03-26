ما حكم صلاة الجمعة في البيوت؟

يتزامن يوم الجمعة غدًا 27/3/2020، مع قرار إغلاق المساجد في العديد من الدول العربية، عقب انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وإنَّ مَن حبسَهُ العُذرُ- كحالنا اليوم-، بسبب إغلاق المساجد، أو منَعَهُ المرَضُ من حضور الجمعة -كما في الظروف الطبيعية-، ولم يستطع الخروجَ من بيتِهِ؛ فإنَّهُ يُصلِّيهَا ظُهراً أربعاً، ولهُ أجرُ الجمعَةِ؛ لأنَّ الذِي منَعَهُ هُو العُذرُ.

وفي حديثِ أبِي مُوسَى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ أنّ النَّبيّ ﷺ قالَ: (إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)

(أخرجه البخاري: 2996).

والله تعالى أعلم..