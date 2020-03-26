إحالة 16 تاجرًا إلى النيابة غزة بسبب استغلال السلع التموينية

أفاد موقع وزارة الداخلية بغزة، اليوم الخميس، بأن دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة أحالت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة 16 تاجرًا للنيابة العامة لاستغلالهم واحتكارهم السلع التموينية التي يحتاجها المواطنون.

وقال دائرة مباحث التموين، أنها حررت خلال الجولة اليومية على أسواق القطاع، 21 محضر ضبط ضد تجار تلاعبوا بأسعار المنظفات والمواد التموينية، و5 محاضر ضبط أخرى ضد أصحاب صيدليات باعوا المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة، وأخرى غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وأضافت أن تم استدعاء 8 تجار من أصحاب كبرى شركات المستلزمات الطبية، مشيرة إلى أنها ألزمتهم بكتابة تعهدات بعدم رفع الأسعار، والبيع بالسعر المعتمد من الجهات المختصة.