الصحة تنهي الحجر الصحي عن ٢٧٠٨ مسافر وتوسّع دائرة فحص العينات

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن طواقهما باشرت بتوسيع دائرة فحص العينات المخبرية من العائدين من الخارج والمخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن معظم النتائج سلبية، فيما تم تسجيل 7 اصابات بفيروس كورونا.

وأوضح وزارة الصحة خلال الايجاز الصحفي في مواجهة فيروس كورونا، مساء اليوم، أن الإصابات الجديدة من رجال الأمن وهم المخالطين للحالتين السابقتين، مبينة أنه تم حجرهما وعزلهما وتحوليهم لغرف العزل في فندق المتحف وبلو بيتش.

وقالت الصحة: "نطمئن أن الحالة الصحية للحالات الـ9 مستقرة ولم تظهر عليهم علامات المرض".

وأضافت الوزارة أن الأسماء المتداولة غير حقيقية ومغلوطة، محذرة من تداولها داعية لاستقاء الأخبار من المصادر الرسمية ووزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه من المقرر ستنهي بشكل تام الحجر الصحي عن 2708 من العائدين إلى قطاع غزة، الذين تم حجرهم منذ 13/ مارس الجاري، مؤكدة أنه لم يطرأ عليهم علامات مرضية داعيا إياهم للوقاية واتباع إجراءات السلامة.

وتابعت الصحة: "قمنا بالمتابعة الصحية لـ ١٦٣٦ في مراكز الحجر الصحي؛ ومن بين هؤلاء ٩٣٤ عائداً يحتاجون لمتابعة صحية متواجدين في الفنادق المختلفة"

ولفتت الوزارة أن قرار حظر التجول لم يتخذ في قطاع غزة، مبينة أن شعبنا على قدر عال من المسؤولية والوعي، مطالبة الجميع الالتزام بالمنازل ما أمكن وأن تقتصر التحركات إلى الضرورة القصوى خاصة الفترة الليلية.

ووجهت نداءاً عاجلاً وطارئاً الى المؤسسات الدولية والاغاثية لتوفير مبلغ 23 مليون دولار، لدعم وزارة الصحة باجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري بما يمكنها من تحقيق استجابة أولية حال تفشي الفيروس.

ولفتت وزارة الصحة، إلى أنها تقدم الطواقم الطبية خدماتها لــ 1636 مستضافاً داخل 22 مركزاً للحجر الصحي في محفظات قطاع غزة، من بينهم 934 عائداً تحت المتابعة الصحية المباشرة في مركز مسقط قيزان النجار، ومسقط جباليا وفندق الامل وفندق الكومودور وفندق بلوبيتش والقدس الدولي والمتحف والمستشفيات التخصصية، ضمن إجراءات وقائية خاصة.

كما أشارت إلى التواصل على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة او منصته عبر الواتساب على رقم 0599503103 للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب بالأسعار في مستلزمات الوقاية والتعقيم.

على الصعيد ذاته، قال مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة د. رامي العبادلة، إنه تم اجراء فحص مخبري لكل من دخل الى مدرسة بلقيس، ولكل من تخالط مع المرضى الاثنين.

وأضاف أن انتقال الفيروس من الحالتين المصابتين إلى سبعة من رجال الأمن هو الاختلاط معها أثناء قيامهما بحماية مكان الحجر، فيما تبين إصابة 7 من رجال الأمن

وأردف: "سنقوم بعد أيام بإعادة الفحص للمخالطين الذين ظهرت نتائجهم سلبية ممن خالطوا الحالات المصابة في مدرسة بلقيس بغزة، وسنتخذ إجراءات إضافية وإجراء المزيد من الفحوصات لكل الذين خالطوا الحالات المصابة في مكان اكتشاف الحالات المصابة".