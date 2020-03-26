سفارة فلسطين تؤكد تواصلها لمتابعة مستجدات الجالية الفلسطينية في مصر

قالت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الخميس، إنها تتواصل بشكل دائم مع وزارتي الخارجية والصحة المصرية لمتابعة ما يطرأ من مستجدات تتعلق بوباء كورونا، إلى جانب متابعة حالة المواطنين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية.



وأضافت السفارة في بيان صحفي لها، أن هناك تنسيق مباشر مع اللجان الصحية المقرّة من قبل وزارتي الخارجية والصحة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورنا؛ حيث تم التنسيق بين المستشار الطبي بالسفارة واللجنة الوطنية لمكافحة عدوى الكوفيد ١٩ المستجد لاستيعاب أية حالات فلسطينية يظهر عليها أعراض المرض .



وأكدت اللجنة الصحية المصرية المعنية أبدت استعدادها التام لمواجهة أي حالات مصابة بفيروس" كورونا" على حد سواء للمصريين أو الأجانب، مبينة أنه تم الاتفاق بين سفارة دولة فلسطين واللجنة حول آلية تعامل أبناء الجالية والطلبة والإجراءات الاحترازية المتبعة في حال شعر المواطن الفلسطيني بأعراض مرض فيروس كورونا سواء بارتفاع في درجة الحرارة بشكل كبير مصاحب بسعال وضيق نفس.

وشددت على ضرورة إبلاغ السفارة في حال ظهور أيٍ من الأعراض الصحية المصاحبة لفيروس كورونا على أي من المواطنين، أو سرعة الاتصال على الخط ساخن رقم 105 او 15335 التابع لوزارة الصحة والسكان للتبليغ عن الحالة أو لتقديم الاستفسارات اللازمة حول فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس.

وأوضحت أن اللجنة الصحية ستتولى إرسال سيارة اسعاف وطاقم طبي مجهز ليتم نقل المريض إلى مستشفى الحميات التي تم تجهيزها للتعامل مع أي حالات مصابة وفقا للمعايير الطبية العالمية ، ليتلقى العلاج عقبها في المشافي الحكومية التابعة للدولة .



ونوهت لأبناء الجالية والطلبة بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية التي تحفظ صحتهم وذويهم، والتزامهم بالمنازل قدر الامكان واقتصار الحركة لحالات الضرورة القصوى ، واتباع الإجراءات الصحية المختلفة لتجاوز هذه الأزمة بسلام.



وفيما يتعلق بمطالبات أبناء شعبنا من الطلبة والعالقين الذين عبروا عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن ، تفيد السفارة أنها تتابع مع جميع الجهات المسؤولة لتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، كما تطمئن السفارة أبناء شعبنا الفلسطيني الكرام أن أبناءنا الطلبة والجالية في مصر بخير .



وأكدتتؤكد على استمرارها في تأدية دورها بناءً على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية رياض المالكي ، حيث شكلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة خلية أزمة على مدار الساعة برئاسة سعادة السفير دياب اللوح لمتابعة أوضاع وشؤون الجالية الفلسطينية والطلبة .

ودعت السفارة، أبناء الجالية الفلسطينية في مصر والطلبة الدارسين فيها إلى ضرورة التواصل معها مباشرة في حالات الطوارىء وذلك من خلال هواتفها الأرضية خلال مواعيد العمل الرسمية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص رقم جوال طوارئ خارج أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع سعادة السفير.



هواتف السفارة الأرضية : 0020233384761، 0020233384762، 0020233384763

أو خارج أوقات العمل الرسمية على جوال: 01009533392

أو عبر الرسائل من خلال تطبيق الواتساب : 00201030218317

أو التواصل مع المستشار الطبي الدكتور حسام طوقان 00201223106315