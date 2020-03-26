دعوات لمراقبة أسعار الأجبان المحلية بعد منع الاستيراد من "تنوفا"

في أعقاب قرار وزارة الاقتصاد بوقف توريد منتجات شركة "تنوفا الإسرائيلية"، دعت جمعيات حماية المستهلك، لمراقبة أسعار الأجبان المحلية، في إطار حماية المستهلك ومربي الثروة الحيوانية على حد سواء.

وقالت "حماية المستهلك"، في بيان صحفي لها اليوم الخميس، إنها "لاحظت انخفاضا كبيرا في أسعار الأجبان البلدية في موسمها، وتراجعا في الاقبال على شرائها بسبب حالة الطوارئ والحد من التنقل لمواجهة كورونا، حيث فرض التجار أسعارا منخفضة على مربي الثروة الحيوانية في الأغوار وطوباس، في حين يتم بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة تحقق لهم أرباحا وتضر بدخل المزارعين الذين يعتاشون منها".

وأكد صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة، أن الانخفاض لا يصب في مصلحة مربي الثروة الحيوانية، في ظل الوضع الراهن بل يلحق ضررا بهم، وهم في نهاية الامر مستهلكون وهذا مصدر رزقهم الأساس.

ودعا هنية وزارة الزراعة، بوضع سقف سعري يلتزم به التجار لصالح مربي الثروة الحيوانية، وسقف سعري عادل للمستهلك في السوق دون احتكار.