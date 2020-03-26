"إسرائيل": ثمانية حالات وفاة بفيروس كورونا وإصابة 2666

أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم الخميس، عن حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في "إسرائيل".

وأفادت أن حالة الوفاة هي لسيدة تبلغ من العمر (91 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات إلى ستة حالات.

وأعلنت الصحة، صباح يوم الخميس، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا كوفيد -19" في "إسرائيل"، بعد اكتشاف إصابات جديدة.

وذكرت، أنّ عدد المصابين بفيروس "كورونا" ارتفع إلى 2666 مصابا، مشيرة إلى أن من بينهم 41 في حالة خطرة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات المتوسطة بلغ 68 إصابة، إلى جانب 2315 حالة وصفت بالطفيفة، في حين تعافي 66 شخصًا.