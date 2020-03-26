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الاحتلال يقرر إغلاق مدينة ام الرشراش المحتلة بالكامل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:03 - 26 مارس 2020
ام الرشراش ام الرشراش
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قررت بلدية الاحتلال، اليوم الخميس، إغلاق مدينة ام الرشراش المحتلة "إيلات" بالكامل في إطار منع تفشي فيروس كورونا.

ووفق الاعلام العبري، فقد ت منع الدخول للمدينة ومنع أي سكان جدد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19".

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