الاحتلال يقرر إغلاق مدينة ام الرشراش المحتلة بالكامل

قررت بلدية الاحتلال، اليوم الخميس، إغلاق مدينة ام الرشراش المحتلة "إيلات" بالكامل في إطار منع تفشي فيروس كورونا.
ووفق الاعلام العبري، فقد ت منع الدخول للمدينة ومنع أي سكان جدد، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19".
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