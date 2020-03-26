قرار بإغلاق مؤقت لمركز بدو الصحي لتعقب حالات الاصابة بـ"كورونا"

أغلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مركز بدو الصحي، والذي يأتي في إطار عملية تعقب حالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة بدو، ووفقًا لتوصيات وزارة الصحة.

وقالت الأونروا في بيان صحفي، إنها طلبت من موظفيها الدخول في الحجر الصحي الذاتي حتى يتم فحصهم، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق عدة أيام.

وأعربت عن أملها بأن يتم إعادة فتح المركز الصحي في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد معرفة نتائج الفحص وتطهير المبنى بالكامل، مشيرة إلى أن بقية المراكز الصحية في رام الله وباقي مناطق الضفة الغربية البالغ عددها 41 مركزا، ستواصل عملها بشكل طبيعي.

وقالت مديرة شؤون الأونروا في الضفة الغربية غوين لويس: "لقد اتخذنا هذه الخطوة كإجراء وقائي لحماية المرضى الذين نخدمهم وحماية موظفينا، وتود الأونروا أن تؤكد أنه منذ بداية تفشي الوباء، عكف موظفونا على أخذ الاحتياطات ضد العدوى بما في ذلك الحرص على تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وارتداء ملابس واقية".

ودعت لويس، المرضى الآخرين الذين قاموا بمراجعة المركز الصحي في الأيام الماضية على اتباع توصيات وزارة الصحة، والاتصال بالخط الساخن للوزارة في حال كانت لديهم أي مخاوف ذات صلة.

ولفتت إلى أنه بإمكان المراجعين لمركز بدو الصحي الاتصال بالأرقام التالية للخط الساخن الخاص بالأونروا والمخصص لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي في حال كانت لديهم أي أسئلة حول احتياجاتهم الصحية الأولية أو الخدمات الأخرى التي توفرها الأونروا، وستسعى لتزويد المرضى بالأدوية اللازمة وضمان استمرارية الرعاية الصحية كلما أمكن وكيفما سمحت قيود الحركة.

ويوفر مركز بدو الصحي الرعاية الأولية لأكثر من 2400 مريض شهريا، معظمهم من بيت سوريك، وبدو، والقرى المجاورة الأخرى، ويقدم المركز الصحي خدمات وقائية وعلاجية وتشخيصات مخبرية.