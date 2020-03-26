ظريف يتهم نظيره الأمريكي بعرقلة الجهود الدولية لمحاربة كورونا

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الخميس، نظيره الأمريكي مايك بومبيو بالترويج للدعاية المعادية لإيران وعرقلة الجهود الدولية لمحاربة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال ظريف: "لا يمكن لأي وباء أن يوقف بروباغندا بومبيو ذات الدرجة الثالثة"، مضيفا أن "هناك سؤالا مهما يخطر بالذهن، عما إذا كان بومبيو وزيرا للخارجية أم وزيرا للكراهية".

وأضاف ظريف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مهما حاول بومبيو فإنه لا يمكنه التغطية على الإرهاب الاقتصادي وقتل الأبرياء والإخلال بالجهد العامي لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومناداته المخزية للحرب.

​يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، شدد على أن حملة الضغط مستمرة على إيران، لضمان عدم امتلاكها سلاحا نوويا، حتى في هذه الظروف التي يتفشى فيها فيروس "كورونا" في إيران والعالم.