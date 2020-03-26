أمريكا تناشد العالم لإنقاذها من خطر فيروس كورونا

ناشدت الإدارة الأميركية دولا عدة حول العالم، لمنحها أو بيعها مستلزمات طبية مثل مطهر اليدين وأجهزة التنفس، في اطار محاولتها لمكافحة فيروس كورونا.

وحددت وزارة الخارجية الامريكية نحو 25 مستلزمًا طبيًا للحصول عليه من دول العالم، مطالبة الدبلوماسيين أن يطلبوا ذلك من دولهم المضيفة للحصول على هذه الإمدادات.

وارتفع عدد الوفيات من جراء الفيروس في أمريكا إلى 1041 حتى مساء الأربعاء، مع ما يقترب من 70 ألف مصاب.

وذكرت الشبكة أن الولايات المتحدة طلبت من الدول التي ناشدتها "كل شيء"، بداية من المطهر اليدوي إلى أجهزة التنفس، للمساعدة في مكافحة كورونا.

ومن بين المستلزمات التي تطلبها المستشفيات الأمريكية: "أكياس النفايات الطبية، وأقنعة N-95، والقفازات، والأثواب الطبية، وقبعات الجراحة، وأغطية الأحذية، والحاويات، والنظارات الواقية، ومعقم اليدين، وسترات الحماية".

كما تضم القائمة أجهزة الاستنشاق المخصصة لمرضى الربو، وأجهزة التنفس الصناعي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه وضع قانون الإنتاج الدفاعي موضع التنفيذ، ويهدف هذا الإجراء إلى السماح للحكومة الأميركية بتسريع وتيرة إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المعدات اللازمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.