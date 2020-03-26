هل تنقل العملات الورقية والمعدنية عدوى كورونا وكيف نتعامل معها؟

في ظل الاهتمام العالمي لدى البشر لاتباع اجراءات احترازية ووقائية تحول دون الاصابة بعدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) يقف الكثير من الناس في ريبة من أمرهم في التعامل مع العملات الورقية والمعدنية خشية من أن تكون العملات ناقلًا للعدوى القاتلة.

ويبحث الكثير من الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل عن استفسارات كافية لمعرفة إن كانت العملات تنقل العدوى أم لا؟، وما الطريقة الصحيحة للتعامل معها في ظل تفشي فيروس كورونا؟.

"وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تحدثت مع الدكتورة الصيدلانية "اسراء نصر سهمود" للحصول على معلومات كافية حول امكانية انتقال العدوى عبر العملات والطرق التي يجب اتباعها لتفادي الاصابة بـ الفيروس.

العملات الورقية ناقل لفيروس كورونا

وأوضحت "سهمود" بأن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الورق المقوى -العملات الورقية- فترة من الوقت لا تقل عن 24 ساعة، وان انتقال العدوى إلى الانسان من خلال التعامل بها ليس مستعبدًا رغم أن العديد من الدراسات التي أجرتها منظمات صحية ومجلات علمية تعتقد بأن انتقال الفيروس من خلال العملة الورقية تكون ضئيلة.

وأكدت سهمود التي اعتمدت على منظمة الصحة العالمية بضرورة الالتزام بالتعاليم الصحية وغسل الأيدي بالماء والصابون والمعقمات فور استخدام العملات الورقية، خشية من أن تنتقل العدوى والفيروسات إلى انسان أخر.

وفي ذات السياق فقد حذرت الكثير من الشركات العالمية والبنوك موظفيها من التعامل مع الأوراق الورقية واستبدالها بالدفع اللاتلامسي.

العملات النقدية هل تنقل عدوى فيروس كورونا

وحول امكانية انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الانسان عن طريق العملات النقدية المعدنية قالت سهمود: "فيروس كورونا يعيش على المعادن فترة أطول من التي يعيشها على الأوراق وقد تصل إلى عدة أيام وفقًا لمتابعة سهمود لنشرات منظمة الصحة العالمية أولًا بأول.

وأشارت الدكتورة الصيدلانية إلى أن خطر انتقال فيروس كورونا عبر العملات النقدية سيكون أعلى وأسرع من وجوده على العملات الورقية.

نصائح ذهبية للوقاية من فيروس كورونا

ووجهت "سهمود" نصائح عدة لمن يتعامل بالعملات المعدنية ومن هذه النصائح المهمة ما يلي:

أولًا: اتخاذ كافة تدابير السلامة والاجراءات الاحترازية.

ثانيًا: استخدام المطهرات والمعقمات من حين إلى آخر.

ثالثًا: تكرار غسل اليدين.

رابعًا: استخدام صندوق خاص لوضع العملة النقدية حتى لا تنتشر العدوى من مكان إلى مكان آخر.