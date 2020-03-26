ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة والداخل المحتلين يدخلون اليوم 26 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

الأسير إبراهيم عبد الرازق أحمد بيادسة (59 عامًا) من الداخل المحتل عام 1948 المحكوم بالسجن 45 عامًا ومعتقل منذ عام 1986، وأمضى 34 عامًا في سجون الاحتلال، وهو من جنرالات الأسرى الذين قضوا ما يزيد عن 30 عامًا بشكل متواصل في السجون.

والأسير بيادسة من الأسرى القدامى، وهو متهم بالعضوية في خلية نفذت عملية خطف وقتل الجندي الصهيوني موشيه تمام في العام 1984.