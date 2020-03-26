حيرة كبيرة بعد وفاة شابة بريطانية بفيروس كورونا

توفيت شابة بريطانية أصيبت بالمرض، رغم صغر سنها وعدم معاناتها أي ظروف صحية سابقة، على خلاف ما هو سائد ومعروف عن فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الخبراء فإن نسبة التعافي من الفيروس عالية جدًا، فيما يمثل المرض خطورة على حياة المسنين ومن وأصحاب الأمراض.

لكن الأمر اختلف في حالة كلوي ميدلتون، الشابة صاحبة الـ21 عاما، التي تعد أصغر شخص لا يعاني ظروفا صحية وفقد حياته بسبب فيروس كورونا في بريطانيا، وفقا لـ"سكاي نيوز".

وبعد وفاة كلوي، السبت، كتبت والدة الضحية على حسابها بموقع "فيسبوك": "لكل من يعتقد أنه مجرد فيروس عليه إعادة التفكير في ذلك. أكتب من واقع خبرة شخصية، الفيروس قتل ابنتي صاحبة الـ21 عاما".

وأكدت عائلة الفتاة أنها لم تكن تعاني من أي مشكلات صحية سابقة.

والأربعاء أعلنت الحكومة البريطانية أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 463، وأن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 9529.