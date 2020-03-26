فيروس كورونا يفرض الحجر الصحي على الملك وزوجته في ماليزيا

اقتحم فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الخميس، القصر الملكي في ماليزيا حيث أعلن عن اصابة 7 موظفين، الأمر الذي شكل حالة من الخوف والرعب على الحالة الصحية للملك والملكة.

ويخض الملك والملكة في ماليزيا يخضعان للحجر الصحي، فيما تم نقل 7 من العاملين إلى المستشفى، وتحاول السلطات الصحية معرفة مصدر انتقال المرض وفقًا للقصر الملكي.

وقال بيان القصر: "إن الملك سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه وزوجته تونكو عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، خضعا للاختبار للكشف عن الفيروس وكانت النتائج سلبية".

وقال إن الزوجين الملكيين قررا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما اعتبارا من الأربعاء، مع إجراء تطهير عميق في القصر.

وسجلت ماليزيا وفاة حوالى 21 شخصًا واصابة أكثر من 1800 اصابة وقررت تمديد اغلاق البلاد لمدة اسبوعين آخرين.