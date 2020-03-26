ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في "إسرائيل"

ارتفع عدد الاصابات في "إسرائيل" صباح اليوم الخميس، إلى 2495 منهم 41 اصابة بحالة خطيرة جدًا.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة "الإسرائيلية" فان 68 حالة بصحة معتدلة و2315 وصفت حالتهم بالطفيفة، فيما سجلت صحة الاحتلال وفاة 5 حالات بفيروس كورونا.

كما تظهر بيانات الوزارة أنه حتى هذه اللحظة، فإن الفئة العمرية التي تشكل غالبية المرضى والأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى حتى الآن هي أصغر في العشرينات من العمر. بالإضافة إلى ذلك ، تشير البيانات إلى زيادة كبيرة في عدد اختبارات الكشف عن الفيروسات بالإضافة إلى أحدث البيانات للأشخاص المعزولين والتي تشير إلى وجود 146،074 في عزلة منزلية في هذا الوقت.

وزادت الشرطة الإسرائيلية من تطبيق القانون بشكل ملحوظ وحذر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الليلة الماضية من أنه إذا لم يلتفت الجمهور للتعليمات، فسيتم فرض إغلاق كامل.