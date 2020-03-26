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إجراء فحوصات للمخالطين للسيدة المتوفاة

فرض حجر صحي كامل على قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:53 - 26 مارس 2020
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أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، فرض حجر صحي كامل على قرية بدو الواقعة إلى شمال غرب القدس المحتلة، بعد وفاة مصابة بفايروس كورونا من البلدة أمس الأربعاء.

وأوضح ملحم في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس، أن الفحوصات أخذت من المخالطين للسيدة التي انتقل لها الفيروس من ابنها الذي يعمل في إحدى الورش في "إسرائيل".

وكشف عن إجراء الفحص لـ20 طبيب وممرض في مستشفى رام الله الحكومي، كان قد خالطهم ابن المتوفاة بعد علاجه في قسم الأمراض الباطنية في المستشفى الفترة الماضية.

وجرت مساء أمس الأربعاء في قرية بدو مراسم تشييع عن بعد للفقيدة الراحلة، شارك فيها عدد محدود من أفراد عائلتها، وسط تدابير وقائية مشددة.

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