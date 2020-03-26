اجمالي عدد اصابات ووفيات فيروس كورونا حول العالم

يواصل عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) حتى صباح اليوم الخميس الارتفاع بشكل كبير جدًا منذ أن تفشى في دول العالم.

ويفرض الفيروس المرعب على نحو ثلث سكان الكرة الأرضية الحجر المنزلي "التزام منازلهم"، خوفا من تفش أكبر للوباء الذي اقترب من اصابة نحو نصف مليون شخص.

وبلغ عدد الحالات التي توفيَّت حول العالم نحو 21,297 حالة أما عدد الاصابات بلغ نحو 471,794 فيما بلغ عدد المتعافون من فيروس كورونا حوال 114,703

وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا جميعهم من رجال الأمن الذين خالطوا الحالتين السابقتين في الحجر الصحي.

وأوضحت وزارة الصحة بأن جميع المصابين لم يخرجوا من الحجر الصحي منذ وصول الحالتين المصابتين، مشيرة إلى أنهم لم يخرجوا من الحجر ولم يخالطوا أحد خارج أسوار الحجر الصحي.

وحول أوضاعهم الصحية أشارت الصحة إلى أن أوضاعهم الصحية ممتازة ولا داعي للقلق.